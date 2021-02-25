Адыгея получит еще 3,47 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию дорог

Дополнительное финансирование приоритетных для региона программ в размере 3,47 млрд руб. из федерального бюджета получит Адыгея в 2021-2022 годах, сообщает пресс-служба администрации республики.

В 2021 году 165,5 млн руб. будет выделено на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения и улично-дорожной сети внутри муниципалитетов. Дополнительно 1,1 млрд рублей направят на создание транспортной развязки на участке дороги Энем – Новобжегокай в Тахтамукайском районе, еще 2,2 млрд руб. (600 млн руб. в 2021 году и 1,6 млрд руб. в 2022 году) будет потрачено на строительство второй и третьей очереди автомобильной дороги обход Майкопа.

Ранее, в конце декабря 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на строительство транспортной развязки на автомобильной дороге Энем – Новобжегокай в Тахтамукайском районе было заложено финансирование на 2021 год в размере 200 млн руб., на 2022 год – 400 млн руб., на 2023 год – 200 млн руб., на строительство дороги в обход Майкопа - 1,4 млрд. рублей на 2023 год, теперь бюджет этих проектов увеличен.

Ольга Логинова