В Приморье возбуждено уголовное дело по факту гибели горняка при обрушении в руднике

Следственными органами СКР по Приморью возбуждено уголовное дело после случившегося накануне обвала в штольне рудника «Королевский», приведшего к гибели 48-летнего горняка.

«По версии следствия, 30 марта 2021 года должностное лицо, на которое возложена обязанность по соблюдению правил безопасности на взрывоопасных объектах, в нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, находясь на глубине примерно 350 метров в штольне № 4 рудника "Королевский", в ходе проведения взрывных работ не приняло меры к сохранению жизни человека, в результате чего произошло обрушение, вследствие которого наступила смерть проходчика»,— говорится в сообщении СКР по Приморью.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как сообщила “Ъ” старший помощник руководителя следственного управления СКР по Приморью Аврора Римская, «задержанных по делу пока нет».

Это уже второе происшествие на руднике «Королевский» за последние две недели. 17 марта также произошло обрушение породы, в результате два горняка были заблокированы. Их удалось спасти.

Рудник «Королевский» эксплуатируется горно-металлургическим комплексом «Дальполиметалл». Разрабатывается с 1993 года. «В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности — 15–250 м»,— говорится на сайте компании.

Алексей Чернышев, Владивосток