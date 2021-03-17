Заблокированные в руднике в Приморье горняки спасены

На руднике «Королевский» (Дальнегорск, Приморский край), где сегодня произошло обрушение породы, завершены спасательные работы. Два горняка, оказавшиеся заблокированными, подняты на поверхность.

«В 11:45 (владивостокское время) обоих мужчин подняли из рудника и передали врачам скорой медицинской помощи»,— говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приморскому краю. Ранее сообщалось, что один из горняков получил травму ног.

Сообщение об обрушении породы на руднике «Королевский» поступило в ГУ МЧС по Приморью сегодня в 08:39. В 09:10 на место происшествия прибыла группа горноспасателей Дальнегорского военизированного горноспасательного взвода в составе 13 человек и 2 единицы техники. «В руднике находилось 30 человек, 28 человек эвакуированы спасателями. Заблокированными оказались 2 человека»,— уточнялось в сообщении ведомства.

Рудник «Королевский» эксплуатируется «Горно-металлургическим комплексом «Дальполиметалл». Разрабатывается с 1993 года. «В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности — 15–250м»,— говорится на сайте компании.

Алексей Чернышев, Владивосток