В Дамаске при взрыве пострадали семь человек

На севере Дамаска в руках у мужчины взорвалась граната. Как сообщило МВД Сирии, в результате взрыва мужчина погиб, еще семь человек, находившихся рядом с ним, пострадали.

«Граната взорвалась в руках некоего Кусая Исы, когда он был на улице в районе Рукн-ад-Дин»,— говорится в сообщении МВД Сирии в Facebook. Причины и обстоятельства взрыва выясняются. Район ЧП патрулируют сотрудники правоохранительных органов.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. За десять лет, по данным правозащитников, число погибших достигло 388 652 человек. Из них свыше 117 тыс. гражданские лица, в том числе дети.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Десять лет гнева».