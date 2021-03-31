Российские победители и призеры чемпионатов мира 2021 года в зимних олимпийских дисциплинах

|Вид спорта
|Дисциплина
|Место
|Спортсмен
|Биатлон
|Мужчины, эстафета 4х7,5 км
|3
|Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов
|Коньки
|Женщины, 500 м
|1
|Ангелина Голикова
|Коньки
|Мужчины, 500 м
|2
|Павел Кулижников
|Коньки
|Мужчины, 1000 м
|2
|Павел Кулижников
|Коньки
|Женщины, 5000 м
|2
|Наталья Воронина
|Коньки
|Мужчины, 5000 м
|3
|Сергей Трофимов
|Коньки
|Мужчины, 10000 м
|3
|Александр Румянцев
|Коньки
|Мужчины, командная гонка
|3
|Данила Семериков, Руслан Захаров, Сергей Трофимов
|Коньки
|Женщины, 500 м
|3
|Ольга Фаткулина
|Коньки
|Женщины, 1000 м
|3
|Елизавета Голубева
|Коньки
|Женщины, 1500 м
|3
|Евгения Лаленкова
|Коньки
|Женщины, командная гонка
|3
|Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева, Наталья Воронина
|Лыжи
|Мужчины, скиатлон 30 км
|1
|Александр Большунов
|Лыжи
|Мужчины, масс-старт 50 км
|2
|Александр Большунов
|Лыжи
|Мужчины, эстафета 4х10 км
|2
|Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов
|Лыжи
|Женщины, эстафета 4х5 км
|2
|Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева
|Лыжи
|Мужчины, командный спринт
|3
|Александр Большунов, Глеб Ретивых
|Сани
|Мужчины
|1
|Роман Репилов
|Скелетон
|Мужчины
|2
|Александр Третьяков
|Скелетон
|Женщины
|3
|Елена Никитина
|Сноуборд
|Мужчины, параллельный гигантский слалом
|1
|Дмитрий Логинов
|Сноуборд
|Женщины, параллельный гигантский слалом
|2
|София Надыршина
|Сноуборд
|Мужчины, параллельный гигантский слалом
|3
|Андрей Соболев
|Фигурное катание
|Пары
|1
|Анастасия Мишина/Александр Галлямов
|Фигурное катание
|Пары
|3
|Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
|Фигурное катание
|Женщины
|1
|Анна Щербакова
|Фигурное катание
|Женщины
|2
|Елизавета Туктамышева
|Фигурное катание
|Женщины
|3
|Александра Трусова
|Фигурное катание
|Танцы
|1
|Виктория Синицына/Никита Кацалапов
|Фристайл
|Мужчины, акробатика
|1
|Максим Буров
|Фристайл
|Женщины, биг-эйр
|1
|Анастасия Таталина
|Фристайл
|Командная акробатика
|1
|Любовь Никитина, Павел Кротов, Максим Буров
|Фристайл
|Женщины, биг-эйр
|2
|Лана Прусакова
|Фристайл
|Мужчины, акробатика
|3
|Павел Кротов
|Фристайл
|Женщины, могул
|3
|Анастасия Смирнова
|Фристайл
|Женщины, акробатика
|3
|Любовь Никитина
|Шорт-трек
|Мужчины, 500 м
|2
|Семен Елистратов
|Шорт-трек
|Мужчины, 1500 м
|3
|Семен Елистратов