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Российские победители и призеры чемпионатов мира 2021 года в зимних олимпийских дисциплинах

Пьедестал

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12
Вид спортаДисциплинаМестоСпортсмен
БиатлонМужчины, эстафета 4х7,5 км3Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов
КонькиЖенщины, 500 м1Ангелина Голикова
КонькиМужчины, 500 м2Павел Кулижников
КонькиМужчины, 1000 м2Павел Кулижников
КонькиЖенщины, 5000 м2Наталья Воронина
КонькиМужчины, 5000 м3Сергей Трофимов
КонькиМужчины, 10000 м3Александр Румянцев
КонькиМужчины, командная гонка3Данила Семериков, Руслан Захаров, Сергей Трофимов
КонькиЖенщины, 500 м3Ольга Фаткулина
КонькиЖенщины, 1000 м3Елизавета Голубева
КонькиЖенщины, 1500 м3Евгения Лаленкова
КонькиЖенщины, командная гонка3Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева, Наталья Воронина
ЛыжиМужчины, скиатлон 30 км1Александр Большунов
ЛыжиМужчины, масс-старт 50 км2Александр Большунов
ЛыжиМужчины, эстафета 4х10 км2Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов
ЛыжиЖенщины, эстафета 4х5 км2Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева
ЛыжиМужчины, командный спринт3Александр Большунов, Глеб Ретивых
СаниМужчины1Роман Репилов
СкелетонМужчины2Александр Третьяков
СкелетонЖенщины3Елена Никитина
СноубордМужчины, параллельный гигантский слалом1Дмитрий Логинов
СноубордЖенщины, параллельный гигантский слалом2София Надыршина
СноубордМужчины, параллельный гигантский слалом3Андрей Соболев
Фигурное катаниеПары1Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Фигурное катаниеПары3Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
Фигурное катаниеЖенщины1Анна Щербакова
Фигурное катаниеЖенщины2Елизавета Туктамышева
Фигурное катаниеЖенщины3Александра Трусова
Фигурное катаниеТанцы1Виктория Синицына/Никита Кацалапов
ФристайлМужчины, акробатика1Максим Буров
ФристайлЖенщины, биг-эйр1Анастасия Таталина
ФристайлКомандная акробатика1Любовь Никитина, Павел Кротов, Максим Буров
ФристайлЖенщины, биг-эйр2Лана Прусакова
ФристайлМужчины, акробатика3Павел Кротов
ФристайлЖенщины, могул3Анастасия Смирнова
ФристайлЖенщины, акробатика3Любовь Никитина
Шорт-трекМужчины, 500 м2Семен Елистратов
Шорт-трекМужчины, 1500 м3Семен Елистратов
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