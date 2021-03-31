Российские победители и призеры чемпионатов мира 2021 года в зимних олимпийских дисциплинах

Вид спорта Дисциплина Место Спортсмен Биатлон Мужчины, эстафета 4х7,5 км 3 Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов Коньки Женщины, 500 м 1 Ангелина Голикова Коньки Мужчины, 500 м 2 Павел Кулижников Коньки Мужчины, 1000 м 2 Павел Кулижников Коньки Женщины, 5000 м 2 Наталья Воронина Коньки Мужчины, 5000 м 3 Сергей Трофимов Коньки Мужчины, 10000 м 3 Александр Румянцев Коньки Мужчины, командная гонка 3 Данила Семериков, Руслан Захаров, Сергей Трофимов Коньки Женщины, 500 м 3 Ольга Фаткулина Коньки Женщины, 1000 м 3 Елизавета Голубева Коньки Женщины, 1500 м 3 Евгения Лаленкова Коньки Женщины, командная гонка 3 Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева, Наталья Воронина Лыжи Мужчины, скиатлон 30 км 1 Александр Большунов Лыжи Мужчины, масс-старт 50 км 2 Александр Большунов Лыжи Мужчины, эстафета 4х10 км 2 Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов Лыжи Женщины, эстафета 4х5 км 2 Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева Лыжи Мужчины, командный спринт 3 Александр Большунов, Глеб Ретивых Сани Мужчины 1 Роман Репилов Скелетон Мужчины 2 Александр Третьяков Скелетон Женщины 3 Елена Никитина Сноуборд Мужчины, параллельный гигантский слалом 1 Дмитрий Логинов Сноуборд Женщины, параллельный гигантский слалом 2 София Надыршина Сноуборд Мужчины, параллельный гигантский слалом 3 Андрей Соболев Фигурное катание Пары 1 Анастасия Мишина/Александр Галлямов Фигурное катание Пары 3 Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Фигурное катание Женщины 1 Анна Щербакова Фигурное катание Женщины 2 Елизавета Туктамышева Фигурное катание Женщины 3 Александра Трусова Фигурное катание Танцы 1 Виктория Синицына/Никита Кацалапов Фристайл Мужчины, акробатика 1 Максим Буров Фристайл Женщины, биг-эйр 1 Анастасия Таталина Фристайл Командная акробатика 1 Любовь Никитина, Павел Кротов, Максим Буров Фристайл Женщины, биг-эйр 2 Лана Прусакова Фристайл Мужчины, акробатика 3 Павел Кротов Фристайл Женщины, могул 3 Анастасия Смирнова Фристайл Женщины, акробатика 3 Любовь Никитина Шорт-трек Мужчины, 500 м 2 Семен Елистратов Шорт-трек Мужчины, 1500 м 3 Семен Елистратов