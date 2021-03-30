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Парламент Каталонии снова отклонил назначение Арагонеса главой правительства

Парламент Каталонии не утвердил кандидата от партии «Левых республиканцев» Пере Арагонеса на пост главы регионального правительства во втором туре голосования. При этом его результаты повторили итоги первого тура: снова 42 депутата проголосовали в поддержку господина Арагонеса, 61 — против, еще 32 депутата воздержались.

Испанское издание El Pais отмечает, что если парламент автономии не выберет лидера в течение двух месяцев, в Каталонии должны будут пройти еще одни выборы.

14 февраля 2021 года в Каталонии состоялись парламентские выборы. Большинство получили сторонники независимости региона, а именно: партии «Левые республиканцы Каталонии», «Вместе за Каталонию» и «Кандидаты за народное единство. Досрочные выборы в регионе прошли после того, как возглавлявший правительство региона Ким Торра лишился своей должности. Пере Арагонес был назначен и. о. главы правительства Каталонии.

Об итогах выборов — в материале “Ъ” «"Движение за независимость получило более 50% голосов"».

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