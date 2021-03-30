Свердловская полиция проводит проверки по закупке реагентов для уборки улиц Екатеринбурга

ГУ МВД по Свердловской области проводит проверки по закупке реагентов для уборки улиц Екатеринбурга. Как сообщил начальник ведомства Александр Мешков на заседании регионального парламента, в производстве полиции есть несколько материалов о плохой уборке снега с улиц.

«Есть вопрос к коммунальным службам, которые занимались этим. Проводим исследования по реагентам, которые закупались и не работали. На словах нам объясняют, что не посмотрели на погодные условия, и думали, что ситуация будет как в прошлом году. Тогда погода позволяла сыпать реагенты с коэффициентом минус 5-10 градусов. А у нас в этом году морозы были»,— рассказал господин Мешков, подчеркнув, что полиция «работает по этому вопросу».

Напомним, с середины января в Екатеринбурге активно обсуждалась тема состояния дорог и тротуаров. Сначала в городе возникла проблема из-за сильных снегопадов, а после резких температурных перепадов на всех улицах появился гололед. Качество уборки тротуаров и дорог раскритиковала прокуратура Екатеринбурга и депутаты городской думы.

Анастасия Реутова