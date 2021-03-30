Президент Египта заявил о нормализации движения в Суэцком канале

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что движение судов в Суэцком канале вернулось в обычный режим. Он призвал не спешить с установлением причин аварии.

«Навигация в Суэцком канале вернулась в свой обычный»,— сказал господин ас-Сиси, выступая на берегу канала (цитата по ТАСС). По его словам, для устранения пробки из судов потребуется трое суток. Президент пообещал, что будет проведено тщательное расследование по блокировке канала. Он отметил, что не будет вмешиваться в этот вопрос.

Ранее глава администрации канала Усама Рабиа сообщил, что через русло канала с утра прошли 113 судов. До полуночи (01:00 по московскому времени) через него пройдут еще 140 судов.

Движение на Суэцком канале было заблокировано из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given с 23 марта. Его сняли с мели 29 марта. По оценкам экспертов, из-за блокировки движения Суэцкий канал ежедневно терял $12–14 млн дохода.

О последствиях ЧП для мировой торговли — в материале “Ъ” «Торговля окунулась в суэцкую жизнь».