Мишустин освободил Басюка от должности замминистра просвещения

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Виктора Басюка от должности заместителя министра просвещения по его просьбе. Он занимал этот пост с сентября 2019 года.

«Освободить Басюка Виктора Стефановича от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по его просьбе»,— говорится в распоряжении премьер-министра на официальном интернет-портале правовой информации.

Господин Басюк занимает пост декана факультета педагогического образования МГУ имени Ломоносова, следует из данных на сайте факультета.

До назначения на пост замминистра просвещения он был заместителем президента Российской академии образования, сообщается на сайте Минпросвещения. Свою трудовую деятельность Виктор Басюк начал с должности воспитателя санаторного детского дома в Иркутске, позже руководил департаментом образования региона и был министром образования Иркутской области.