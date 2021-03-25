На Кубани продажи автомобилей Lexus в феврале 2021 года сократились на 15,7%

В Краснодарском крае в феврале 2021 года продали 43 автомобиля Lexus. Это на 15,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Автостат Инфо».

По этому показателю Кубань заняла пятое место в РФ с долей рынка в 3,4%. Больше всего автомобилей Lexus продали в Москве (213), Московской области (88) и Санкт-Петербурге (58). Всего в феврале 2021 года в России продали 1262 автомобиля Lexus – на 4,7% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными моделями стали Lexus RX, Lexus NX и Lexus LX.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в феврале 2021 года продали восемь люксовых автомобилей с пробегом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 11% меньше (девять люксовых б/у авто).

Алексей Белянин