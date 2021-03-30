В США закончилось антимонопольное разбирательство против Qualcomm

В понедельник, 29 марта, Федеральная торговая комиссия (FTC) США заявила, что она не будет пытаться опротестовать в Верховном суде принятое в прошлом году решение по делу производителя полупроводников Qualcomm. В прошлом году американский апелляционный суд пришел к выводу, что корпорация не нарушает антимонопольного законодательства. Вчерашнее заявление FTC означает завершение длившегося четыре года антимонопольного разбирательства в отношении Qualcomm.

В 2017 году FTC начала расследование против Qualcomm, обвинив ее в злоупотреблении доминирующим положением на рынке чипов. В числе прочего FTC обвиняла корпорацию в том, что она отказывалась выдавать конкурентам лицензии на базовые для индустрии микрочипы, а также вынуждала производителей мобильных гаджетов платить завышенные роялти. Жалобы на Qualcomm в числе прочего подали Apple, Samsung и Intel. Суд первой инстанции, рассматривавший дело Qualcomm, постановил, что практики компании нарушали антимонопольные законы, однако затем Qualcomm опротестовала это решение в апелляционном суде.

FTC имела возможность оспорить решение в Верховном суде, но решила этого не делать. Как заявила глава FTC Ребекка Слотер, она согласна с судом первой инстанции в том, что Qualcomm нарушала антимонопольные нормы, однако при попытках оспорить решение апелляционного суда FTC столкнулась с «существенным противодействием».

Подробнее о начале разбирательства читайте в публикации “Ъ” «Apple требует от Qualcomm $1 млрд».

Яна Рождественская