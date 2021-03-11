Около 140 учеников барнаульской школы обратились к врачам с признаками отравления

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю начало эпидемиологическое расследование после случаев заболевания учеников школы №128 в Барнауле. За последние несколько дней в школу не явились около 140 детей с симптомами отравления: рвота, расстройство желудка и температура. Как уточнили в мэрии "Ъ-Сибирь", на месте проведут отбор проб, в том числе воды, смывов с поверхностей и продуктов.

Согласно предварительным результатам проверки, заболевшим поставили диагнозы — гастроэнтерит, расстройство желудочно-кишечного тракта и ОРВИ.

Комитет мэрии также создал комиссию и направил ее в школу. В случае роста числа заболевших некоторые классы планируется закрыть на карантин. Всего в средней общеобразовательной школе №128 обучается 1738 детей.

Юлия Сасевич, Новосибирск