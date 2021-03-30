Полиция возбудила уголовное дело из-за незаконной вырубки леса возле Среднеуральского монастыря

В Свердловской области полиция возбудила уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) возле территории Среднеуральского женского монастыря, сообщил “Ъ-Урал” адвокат Павел Бабиков. По его словам, о возбуждении дела представителям монастыря сообщили сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью и отдела по борьбе с экстремизмом. При этом, по словам адвоката, само постановление о возбуждении уголовного дела сотрудники полиции не предъявили.

Уголовное дело могло быть возбуждено по факту вырубки одного дерева, добавил господин Бабиков. «В субботу приезжали, как мы поняли, представители лесничества. Они приезжали с бензопилой, что-то спилили за территорией монастыря, видимо, какой-то пенек. Как мы предполагаем, пенек был направлен на экспертизу, и после этого было возбуждено уголовное дело по факту вырубки одного дерева»,— сказал он.

По словам господина Бабикова, дерево находилось за территорией монастыря. «Мы предполагаем, что это может являться основанием для проведения следственных действий, обысков и прочего»,— заключил он.

Кроме того, Telegram-канал «Защита отца Сергия» сообщил, что с 30 марта по 30 апреля прокуратура Верхней Пышмы проведет проверку соблюдения прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, а также санитарно-эпидемиологического законодательства.

В июле прошлого года Ксения Собчак выпустила фильм про духовника монастыря экс-схиигумена Сергия (Николая Романов), в котором рассказала о насилии над детьми. В частности, девушка по имени Христина рассказала, что в монастыре за проступки детей били ремнем и кабелем. Другой послушник Филипп Малюткин и его брат рассказали об отце Иоанне, который якобы «выращивал мак и кололся». Позже телеведущая обратилась к председателю СКР и генпрокурору с просьбой провести проверку в уральском монастыре. В октябре СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту истязания детей на территории монастыря (п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ч. 1 ст. 293 УК РФ). Следствие сообщало о семи пострадавших, четверо из них жили на территории монастыря без родителей. При этом, по словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова, во время проверки дети и родители не сообщали о жалобах.

Напомним, экс-схимонах Сергий был задержан 29 декабря 2020 года во время штурма монастыря. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). По решению Басманного районного суда Москвы он арестован на три месяца, до 28 мая.

Михаил Мананников