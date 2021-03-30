При обрушении породы на руднике в Приморье погиб горняк

Сегодня на руднике «Королевский» (Дальнегорск, Приморский край) произошло обрушение породы, сообщает МЧС. В результате погиб один из горняков.

«30 марта в 17:16 (владивостокское время) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступила информация об обрушении породы предварительно при проведении подрывных работ, в штольне выработок рудника "Королевский"»,— говорится в сообщении ведомства. На место инцидента прибыли горноспасатели Дальнегорской военизированной горноспасательной части МЧС. «В 19:19 тело человека без признаков жизни было обнаружено спасателями»,— информирует ГУ МЧС по Приморью.

Это уже второе происшествие на руднике «Королевский» за последние две недели. 17 марта также произошло обрушение породы, в результате два горняка были заблокированы. Их удалось спасти.

Рудник «Королевский» эксплуатируется горно-металлургическим комплексом «Дальполиметалл». Разрабатывается с 1993 года. «В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности — 15–250 м»,— говорится на сайте компании.

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Алексей Чернышев, Владивосток