Суд отправил в колонию трех белгородских газовиков за взрыв жилого дома

Яковлевский райсуд Белгородской области признал трех работников газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение» в городе Строитель виновными в нарушении правил безопасности при проведении работ, которые привели к взрыву жилого дома и гибели двух человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Как сообщили в областной прокуратуре, подсудимым назначены реальные сроки.

Начальник филиала Александр Бухалин приговорен к пяти годам колонии-поселения, мастер Александр Губарев — к четырем годам, а слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Артем Шевцов — к трем годам. Каждый из них лишен права заниматься газоопасными работами на три года. Кроме того, суд взыскал со страховой компании 3,9 млн руб. компенсации морального вреда и материального ущерба потерпевшим, а остальные требования передал для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В суде установлено, что 3 декабря 2019 года сотрудники газовой службы подключили сеть газопотребления здания торгового центра к действующему газопроводу среднего давления с нарушением установленных нормативов, допустив его пробитие. В результате газ по подземным коммуникациям попал в подвал жилого дома на 12 квартир в поселке Яковлево, что привело к взрыву, в котором погибли два человека, пятеро получили травмы и было уничтожено имущество на 24 млн руб.

Подробнее о взрыве в доме под Белгородом читайте в материале “Ъ” «Газовщики пытались замести следы взрыва».

Сергей Толмачев, Воронеж