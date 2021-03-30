Дуров заявил, что инвесторы не могут влиять на политику Telegram

Инвесторы Telegram никак не могут влиять на политику мессенджера, заявил его основатель Павел Дуров. В марте Telegram разместил облигации на сумму более $1 млрд. В числе инвесторов оказались суверенные фонды ОАЭ — Mubadala Investment и Abu Dhabi Catalyst Partners.

Один из пользователей соцсети обратил внимание, что среди инвесторов также был зять президента США Дональд Трампа Джаред Кушнер. Пользователь выразил обеспокоенность этим, заявив, что Джаред Кушнер, «являющийся представителем режима», «получил рычаг воздействия» на Telegram. Павел Дуров это отрицает, объясняя, что покупка облигаций не дает никаких преимуществ.

«Владение облигациями не дает каких-либо значимых рычагов давления, равно как и "дружба" с кем-то, кто владеет облигациями. Облигации Telegram — это форма долга, которую любой инвестор теперь может купить на вторичном рынке; ни один из этих инвесторов не получает никаких прав на управление Telegram или влияние на его политику»,— пояснил создатель мессенджера в разговоре с пользователями в чате Durov's Chat.

Павел Дуров уточнил, что выпуск облигаций сильно отличается от продажи акций, при которой инвесторы получают голосующие акции, места в совете директоров и т. д. «Вот почему, как я отмечал раньше, выпуск облигаций позволил Telegram привлечь денежные средства, не жертвуя своей независимостью»,— отметил он.

На прошлой неделе, объявив о привлечении более $1 млрд от облигаций Telegram, господин Дуров заявил, что полученные средства позволят Telegram «продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности и независимость». Он написал, что конечная цель мессенджера — «стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем».

Подробнее о размещении бондов — в материале “Ъ” «Узок круг этих облигационеров».