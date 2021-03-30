Еще 15 районов Удмуртии преобразуют в муниципальные округа

Депутаты госсовета Удмуртии одобрили преобразование 15 районов региона в муниципальные округа на сегодняшней сессии. Это Балезинский, Вавожский, Глазовский, Граховский, Завьяловский, Камбарский, Каракулинский, Кизнерский, Киясовский, Красногорский, Малопургинский, Увинский, Шарканский, Якшур-Бодьинский и Ярский районы.

Ранее сообщалось, что за счет объединения количество муниципальных образований (МО) сократится почти вдвое. На состоявшемся в Якшур-Бодье съезде глав МО представители правительства региона говорили о необходимости стимулировать этот процесс. По словам руководителя администрации главы и правительства Сергея Смирнова, это улучшит экономическую ситуацию на местах и повысить эффективность управления. В свою очередь чиновникам, которые потеряют в результате сокращения работу, пообещали ежемесячную доплату к страховой пенсии и возможность бесплатной переквалификации. Эксперты же считают, что реорганизация послужит «началом разрушения системы самоуправления» и может привести к гибели деревень. Отметим, что на предыдущей сессии госсовета Удмуртии в муниципальные округа преобразовали 10 районов республики.

Подробности читайте в материале «Поселения возьмут в округ».