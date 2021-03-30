«Страхование имущества физических лиц находится у нас в зачаточном состоянии»

Как пандемия повлияла на рынок страхования жилья? Какую замену московской городской программе страхования жилья придумал «Ингосстрах»? От каких рисков в первую очередь страхуются дачники? Эти и другие вопросы ведущий “Ъ FM” Марат Кашин в рамках программы «Цели и средства» обсудил с руководителем дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталием Княгиничевым.

— Во время карантина многие задумались о безопасности и сохранности жилья. Материализовались ли эти мысли в страховые полисы, стали ли чаще к вам обращаться именно в это пандемическое время?

— Мы это почувствовали. С точки зрения страхования имущества по итогам прошлого года у нас очень приличный рост— 21%. Но, к сожалению, рынок в целом просел. Здесь сказались все-таки два фактора: в период пандемии доходы населения падали, по всей видимости, это основной фактор, который сыграл на снижение рынка. Есть и противоположный фактор — люди сидели на «удаленке» и осознали, насколько важна безопасность имущества, риск потери жилья фактически приравнивался к риску потери рабочего места. В нашем случае именно осознание важности страхования жилья простимулировало рост спроса на покупку полисов. Свою роль сыграл и ипотечный бум. Рост интереса к льготной ипотеке, которая действовала в прошлом году и продолжает действовать в этом, действительно, носил взрывной характер. В «Ингосстрахе» рост сборов по ипотечному страхованию составил 53%.

— Отдельная история — это московская городская программа страхования жилья, которая существовала 25 лет. К сожалению, она закончилась, хотя было очень удобно ежемесячно платить небольшую сумму. Программа пользовалась большой популярностью. Как я понимаю, «Ингосстрах» придумал ей адекватную замену. Расскажите об этом поподробнее?

— Для нас это было неожиданностью. Осенью прошлого года должен был состояться тендер по московской программе, он проводился регулярно каждые три года, и вот в конце года мы неожиданно узнали, что тендер проводиться не будет. Пришлось в экстренном порядке разрабатывать собственный продукт, аналогичный по условиям. И мы такой продукт предложили москвичам. В нашем новом продукте 1 метр жилья оценивается в 44 тыс. руб., как и было в московской программе. В прошлом году по московской программе застраховать 1 кв. м стоило 1,96 руб. У нас получилось немного дороже — 2,3 руб. Поскольку мы не используем бюджет города Москвы и организуем страхование целиком за свой счет, то цена немного поднялась, но, на мой взгляд, не очень существенно. Эту программу мы запустили с 1 февраля, и на середину марта у нас уже было заключено 6,2 тыс. договоров. То есть люди привыкли к этой программе, и они, действительно, с удовольствием страхуются.

— Почему «Ингосстрах» активен в этом плане только в Центральном и Восточном округах? Это какая-то договоренность с другими страховыми компаниями, чтобы оставить все как было и не создавать лишней конкурентной среды? Или вы страхуете жителей из других районов тоже?

— Начнем с того, что по московской программе мы работали в Центральном и Восточном округах, и у нас есть отлаженные отношения с местными управляющими организациями — нам же нужно было проинформировать жителей, а в этих округах у нас информирование отработано. Но застраховаться по этой программе в «Ингосстрахе» может житель любого округа столицы.

— Как ситуация в регионах отличается от того, что мы наблюдаем в Москве, в Питере, в Московской области? Там такие же тренды или все-таки свои какие-то?

— К сожалению, в регионах ситуация хуже. Если брать в целом Россию, конечно, такой культуры, которая уже сложилась в Москве, нет. Поэтому квартиры страхуются фактически только по ипотечным сделкам. Добровольного страхования квартир, можно сказать, нет. Вообще страхование имущества физических лиц находится у нас в зачаточном состоянии. За 2020 год доля собранных премий по имущественному страхованию, если очистить его от страхования банковских карт, гаджетов, а взять просто жилье, в общем объеме страховой премии по всем видам составит всего 2,3%. Это ни о чем.

Поэтому, отработав программу в Москве, мы собираемся двигаться в другие города. Когда мы в прошлом году проводили переговоры с регионами по поводу страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, основным камнем преткновения было то, что предполагалось, что местные программы страхования будут строиться по аналогам московской с участием местного бюджета. И это всегда проблема. Понятно, что на местах бюджета на это просто нет. А отработав в Москве программу уже без участия бюджета, мы можем ее показать в регионах, сказать, что нам ваши бюджеты не нужны, а необходимо только содействие по информированию населения. Идеально было бы, например, узаконить, чтобы в квитанции на оплату ЖКХ появилась строчка о добровольном страховании квартиры, которая сейчас исчезла. Если при содействии региональных властей она появится, будет идеальная ситуация.

— А что вы можете предложить дачникам? Какие риски для россиян, живущих за городом, самые актуальные? Ччто они страхуют в первую очередь?

— Очевидно, что для строения основной риск — это пожар. Пожар по любой причине: короткое замыкание, поджог, несоблюдение пожарных норм и т.д. В сумме выплат это чуть ли не 80%. А вот убытки от стихийных бедствий, несмотря на то, что их зафиксировано много, в объеме выплат самые маленькие. И где-то посредине в этом «рейтинге» убытков находятся умышленные действия третьих лиц.

— И еще одна опция, которую вы развивали и до пандемии, которая стала особенно актуальна во время пандемии, — это ваш знаменитый онлайн. Расскажите, как там обстоят дела?

— Действительно, мы и ранее развивали страхование онлайн, но в прошлом году нам пришлось буквально за один месяц перевести в такой формат все виды розничного страхования. И самое главное — это урегулирование убытков. На сегодняшний день все имущество можно застраховать в «Ингосстрахе» онлайн — любые квартиры, дома, строения на участке и прочее. Также можно полностью урегулировать убыток без посещения офиса. Понятно, что пока еще в доле сборов это не очень большой объем, но динамика положительная, и мы рассчитываем, что в ближайшие годы доля онлайн-страхования будет стремительно расти.

— То есть что-то случилось, например, залило водой, и можно через приложение дистанционно, не посещая офис, не вызывая сотрудника страховой компании, урегулировать убыток?

— Совершенно верно. Можно зарегистрировать, описать этот страховой случай, заполнить анкету и приложить фотографии и документы. Если потребуется, страховая компания свяжется и попросит провести видеоосмотр, то есть в определенное время, которое мы фиксируем, мы связываемся по видео, и страхователь, следуя инструкциям нашего эксперта, показывает повреждения. И дальше мы имеем возможность на основании этих данных рассчитывать ущерб и производить выплату.

— Виталий Игоревич, вы как человек, который 30 лет на страховом рынке, наверняка научились уже делать точные прогнозы. Что ожидает рынок в этом году, если никакого форс-мажора не случится?

— Мы сразу уже можем вычислить, что рынок страхования почти потерял 2,5 млрд руб. премии по московской программе. Здесь сразу минус. Удастся нам восстановить эти сборы? Я очень сомневаюсь. Я думаю, что за один год восстановить все эти потери будет невозможно. Поэтому все зависит от ситуации с ипотекой, как она будет развиваться, насколько это сильно повлияет. Я думаю, что будет очень хорошо, если ситуация будет такая же, как в 2020 году. Рынок имущественного страхования в прошлом году упал на 0,3%, и, если мы сохраним объем премии на том же уровне, будет замечательно. Если мы вырастем на 2-3%, это будет большая победа.