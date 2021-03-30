Volvo Cars увеличивает оплачиваемый декретный отпуск до 24 недель

Шведский производитель автомобилей Volvo Cars с 1 апреля увеличивает продолжительность декретного отпуска для сотрудников до 24 недель. Как отмечается в заявлении Volvo Cars в этой связи, увеличение декретного отпуска, которое проводится в рамках программы «Семейные узы», должно способствовать привлечению в компанию талантливых людей и сохранению в ней ценных кадров, а также укреплению равноправия мужчин и женщин.

До сих пор компания предоставляла шестинедельный декретный отпуск матерям в течение первого года после рождения ребенка. Новые правила распространяются на всех сотрудников, которые проработали в Volvo Cars в любой стране не менее года. Декретный отпуск может получить любой из родителей в течение трех лет после рождения ребенка, разбив недели отпуска так, как ему удобно. При этом отпуск предоставляется не только тем, кто родил ребенка, но и тем, кто усыновил или удочерил или стал приемным родителем. За время отпуска сотрудник будет получать 80% своей зарплаты.

Комментируя новую программу, глава Volvo Cars Хокан Самуэльссон подчеркнул, что они всегда были «ориентированы на семью и на человека». «А когда родителям оказывается поддержка, чтобы они могли справляться с нагрузкой на работе и в семье, тогда устраняется гендерный разрыв, и каждый человек может добиться большего в своей карьере»,— заявил он.

Всего в Volvo Cars работает более 40 тыс. сотрудников, около 75% из них мужчины. Женщины в настоящее время занимают около трети руководящих постов в компании. Руководство Volvo Cars надеется, что новые меры позволят увеличить долю женщин среди топ-менеджеров за счет того, что мужчины смогут чаще брать декретный отпуск и заниматься детьми.

У General Motors сотрудники могут получит до 12 недель оплачиваемого декретного отпуска. Аналогичный вариант предлагает компания Stellantis. Сотрудникам Ford Motor предлагается восемь недель отпуска по уходу за ребенком.

О том, почему мужчины в России редко берут декретный отпуск, читайте в материале “Огонька” «Папа в декрете».

Алена Миклашевская