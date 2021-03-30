Число погибших при взрыве газа в Татарстане достигло двух человек

В Татарстане число погибших в результате взрыва газа в жилом доме достигло двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Напомним, сам взрыв произошел накануне поздно вечером в Зеленодольске. В результате инцидента в жилом доме обрушились шесть квартир на седьмом этаже и еще одна — на восьмом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В качестве основной версии произошедшего следствие называет утечку бытового газа. В городе объявлен режим ЧС.

В результате инцидента на месте погиб 87-летний местный житель. Еще шесть человек пострадали. Пять из них были доставлены в больницу, в том числе 70-летняя женщина. Она находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Вскоре она скончалась.

Дмитрий Ларин, Казань