Телевизоры Samsung первыми в мире получили поддержку Wi-Fi 6E

Компания Samsung Electronics сертифицировала свою линейку телевизоров Neo QLED 8K на соответствие стандарту Wi-Fi 6E. По заявлению южнокорейского производителя электроники, модели QN900A и QN800A стали первыми в мире телевизорами с этой технологией.

Соответствие стандарту подтвердила ассоциация Wi-Fi Alliance (WFA). Wi-Fi 6E предполагает одновременное использование частоты 6 ГГц вместе с существующими частотами 2,4 ГГц и 5 ГГц.

В Samsung подчеркивают, что Wi-Fi 6E обеспечивает более высокую скорость и стабильность передачи данных и позволяет поддерживать высокоскоростное соединение, даже когда к одному маршрутизатору подключено несколько устройств. Для телевизоров Samsung Neo QLED 8K с поддержкой Wi-Fi 6E заявлено в четыре раза более быстрое подключение (по сравнению с Wi-Fi 5), которое позволяет с минимальными задержками смотреть потоковое видео высокой, 4K и 8K, четкости, пользоваться VR-контентом или запускать высокопроизводительные игры.

Пока стандарт Wi-Fi 6E поддерживают лишь две модели телевизоров, но компания намерена расширять линейку продуктов с новой технологией.

О блокировании Samsung «серых» смарт-телевизоров читайте в материале “Ъ FM”.