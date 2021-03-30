И. о. зампреда правительства Ставропольского края задержали по подозрению в мошенничестве

Задержан исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Чиновник задержан в рамках расследуемого ГСУ СКР дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, господин Петрашов, занимая с 2013 по 2015 год должность зампреда правительства края получил не менее 130 млн руб. под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Деньги он получал лично, через посредников и на расчетные счета подконтрольных ему юрлиц. Дома и на рабочем месте и. о. зампреда проходят обыски.

Напомним, в середине марта стало известно, что в отношении зампреда правительства Ставропольского края Александра Золотарева возбуждено уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сейчас он находится под арестом. После задержания и ареста господина Золотарева губернатор Владимир Владимиров отправил краевое правительство в отставку. Глава края уточнил, что состав регионального правительства будет утвержден только после того, как в отношении каждого кандидата будет проведена антикоррупционная проверка.

Наталья Шинкарева