Свердловский парламент не согласовал референдум о возврате прямых выборов Выносимый на голосование вопрос не соответствовал законодательству

Депутаты заксобрания Свердловской области не согласовали проведение референдума о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов на территории региона. Решение было принято сегодня на заседании парламента.

Напомним, заявка на проведение референдума по возврату прямых выборов мэров была одобрена свердловским избиркомом 18 марта. Отметим, что это была десятая попытка инициативной группы. Члены группы предлагали вынести на референдум следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы принятие закона Свердловской области “О внесении изменений в закон Свердловской области “Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области”, согласно которому главы муниципальных районов, городских округов (за исключением городских округов, являющихся ЗАТО), глава Екатеринбурга будут избираться на муниципальных выборах и возглавлять местную администрацию?».

Комитет заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности не одобрил вопрос. Как пояснил председатель комитета Владимир Никитин, на референдум субъекта РФ могут быть вынесены только вопросы, не урегулированные Конституцией РФ, федеральными или региональными законами.

«Порядок избрания глав муниципальных образований на территории Свердловской области полностью регламентирован положениями регионального закона. В связи с этим вопрос инициативной группы не отвечает требованиям законодательства»,— сообщил господин Никитин на заседании парламента. Он отметил, что такие же решения были приняты при рассмотрении аналогичных вопросов в Ярославской, Оренбургской и Новгородской областях.

Депутаты не дали возможность выступить присутствовавшим на заседании представителям инициативной группы. После чего активистам пришлось покинуть зал.

По результатам голосования 35 депутатов признали вопрос несоответствующим законодательству, пять парламентариев выступили против.

Анастасия Реутова