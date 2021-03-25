Комитет свердловского заксобрания не одобрил вопрос для референдума по возврату прямых выборов

Комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности не одобрил вопрос, выносимый инициативной группой на референдум по возвращению прямых выборов мэров в муниципалитетах Свердловской области. По результатам голосования только один из пяти членов комитета воздержался, остальные выступили против инициативы.

Напомним, заявка на проведение референдума по возврату прямых выборов мэров была одобрена свердловским избиркомом 18 марта. Отметим, что это была десятая попытка инициативной группы. Позднее члены группы обратились к главам всех муниципалитетов региона и депутатам области с просьбой выразить мнение о данной инициативе.

Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, депутаты признали вопрос несоответствующим федеральному законодательству. «В соответствии с федеральным и областным законодательством на референдум в субъекте федерации может быть вынесен вопрос, который не урегулирован федеральным или региональным законодательством. Тот вопрос, который предлагает вынести на референдум инициативная группа, полностью регулируется федеральными и областными законами»,— пояснили в заксобрании.

Представитель инициативной группы Алексей Антонов в разговоре с “Ъ-Урал” подчеркнул, что федеральный законодатель самостоятельно не решает вопрос о предпочтительности способов избрания глав, а лишь перечисляет их и предоставляет возможность регулировать данный вопрос на уровне регионов. «Налицо усталость общества от отсутствия контроля деятельности руководителей муниципального уровня, от понимания того, что "назначенный" сверху глава не защищает интересы жителей, не подотчетен населению, зависим в своих решениях от областного руководства»,— отметил господин Антонов.

Окончательное решение по вопросу о референдуме будет принято на предстоящем заседании свердловского заксобрания, которое состоится 30 марта. Алексей Антонов отметил, что в случае отказа инициативная группа будет оспаривать решение регионального парламента в суде.

Анастасия Реутова