Служебную проверку проведут в отношении руководителя одного из районов Республики Алтай

Глав Республики Алтай Олег Хорохордин поручил провести служебную проверку в отношении руководителя Турочакского района Виктора Осипова. На территории муниципального образования не проводились своевременные предупредительные противопаводковые работы, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

«В частности, речь идет о работах по ослаблению ледового покрова на затороопасных участках Это пиление, чернение льда, разрушение льда с помощью специальной техники у опор мостов»,— сказал господин Максимов, уточнив, что соответствующие поручения руководству районов были даны на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 16 февраля.

По его словам, при осложнении ситуации могут быть затоплены такие села как Дмитриевка и Озеро-Куреево. В них проживает 700-800 человек.

Ранее начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер сообщил, что первая волна половодья в предгорьях Алтая на севере Республики Алтай начнется на стыке марта и апреля. При этом он отметил, что ожидать повторения паводковой ситуации 2018 и 2014 года не следует.

Екатерина Лукашевич