Первая волна половодья на Алтае начнется в конце марта

Первая волна половодья в предгорьях Алтая на севере Республики Алтай начнется на стыке марта и апреля, развитие придется на вторую декаду апреля, сказал на пресс-конференции начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер. «Предполагаемое вскрытие малых рек в предгорьях начнется в марте и апреле — уже сейчас там идет разрушение снежного покрова и этот процесс будет продолжаться последовательно до конца марта. Резких потеплений не ожидается, что будет благоприятно сказываться на начале половодья. Вторая волна традиционно начинается во второй половине мая»,— сказал он. По словам начальника Гидрометцентра управления Анны Лапчик, погода в последней декаде марта в Томской, Новосибирской областях, Кузбассе, на Алтае будет превышать норму (от 1 градуса для Томской территории, на остальных территориях — от 2 до 4 градусов).

Господин Люцигер отметил, что ожидать повторения паводковой ситуации 2018 и 2014 года не следует. «Если в 2018 году сформировалась паводочная волна из-за резкого потепления и большого количества осадков, то по текущим датам мы понимаем, что эта ситуация не повторится. В 2014 году был дождевой паводок, который сформировался из-за очень сильных продолжительных осадков, который наложился на таяние снеговых запасов в высокогорье Алтая. Это была уникальная ситуация»,— отметил он.

В феврале этого года полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло говорил, что согласно предварительным прогнозам, в Сибири во время предстоящего весеннего паводка может пострадать более 700 населенных пунктов, в которых проживают 180 тыс. человек. В зону риска попадают 265 социально-экономических объектов и 380 участков автодорог. «Мы должны быть готовы к наиболее неблагоприятному развитию ситуацию»,— говорил он.

Оксана Павлова