Кубанским фермерам в 2021 году выделят 170 млн рублей на поддержку растениеводства

Власти Краснодарского края выделят 170 млн руб. в качестве господдержки фермерам региона, занимающимся производством растениеводческой продукции. Это вдвое больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным краевых властей, были увеличены ставки субсидий для МСБ на выращивание картофеля, овощных, зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур.

«В сравнении с прошлым годом в два раза – до 8 тыс. руб. – выросла базовая ставка на 1 га посадочной площади картофеля, в полтора раза – до более чем 16 тыс. руб. – ставка на 1 га посевной площади овощных культур открытого грунта»,- рассказал глава Минсельхоза Кубани Федор Дерека.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, власти Краснодарского края в 2021 году направят на поддержку растениеводства 3 млрд руб. Это на 36% или 800 млн руб. больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 2,2 млрд руб. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, при распределении субсидий приоритет будет отдаваться тем аграриям, которые взаимодействуют с кубанскими учеными.

Среди прочего, в нынешнем году кубанские аграрии получат 126 млн руб. на возмещение затрат на приобретение элитных семян.

Алексей Белянин