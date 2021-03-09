В 2021 году аграрии Кубани получат 126 млн рублей на приобретение элитных семян

В 2021 году кубанские аграрии получат 126 млн руб. на возмещение затрат на приобретение элитных семян, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. Деньги выделены из федерального и краевого бюджетов.

«Мы ориентируем аграриев на то, чтобы они отдавали предпочтение элитным семенам высших репродукций, которые позволяют получать более высокие и качественные урожаи. За последние три года объем их использования на Кубани вырос почти на 9%. Для продолжения этой положительной динамики ежегодно направляем средства на возмещение части затрат на приобретение элитных семян. В этом году выделено 126 млн рублей федеральных и краевых средств», - рассказал господин Коробка.

Как писал “Ъ-Кубань”, всего в 2021 году власти Краснодарского края направят на поддержку растениеводства 3 млрд руб., что на 36% больше, чем годом ранее. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, при распределении субсидий приоритет будет отдаваться тем аграриям, которые взаимодействуют с кубанскими учеными.

Виктория Колганова