В Новороссийске из-за аварии на Троицком водопроводе на три дня ограничат подачу воды

В Новороссийске с 30 марта 1 апреля ограничат подачу воды из-за аварийно-восстановительных работ, которые ведутся на насосной станции №4 магистрального водовода №2. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод».

Так, вечером 30 марта воду будут подавать в дома жителей города с 18:00 до 20:00. 31 марта подача воды будет осуществляться с 6:00 до 7:30 и с 18:00 до 19:30. 1 апреля – 6:00 до 8:00. Вечерняя подача воды будет осуществляться в штатном режиме. Выход на плановый режим подачи воды ожидается в течении шести часов после окончания ремонтных работ.

Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется, отмечают в мэрии Новороссийска.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 29 марта стало известно, что в Новороссийске завершили реконструкцию второго этапа Троицкого группового водопровода.

В конце января 2021 года глава Новороссийска Игорь Дяченко заявил, что к лету текущего года завершится строительство 11-километрового участка Троицкого группового водопровода, который является основным источником водоснабжения Новороссийска, Геленджика и Крымского района.

Алексей Белянин