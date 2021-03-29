В Новороссийске завершился второй этап реконструкции Троицкого группового водопровода

В Новороссийске завершили реконструкцию второго этапа Троицкого группового водопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, в течение 2020 года за счет собственных средств и иных источников финансирования выполнен ремонт семи артезианских скважин глубиной 1220 и 360 метров. Отремонтировано 1320 метров воздушных линий электропередач, заменено 30 единиц запорной арматуры, устранено 135 аварийных ситуаций на водопроводной сети, выполнен капитальный ремонт 140 погружных и 35 центробежных насосов, заменено 229 метров аварийных участков магистральных водопроводов.

Проведение этих работ позволило потребителям дать около 50 млн кубометров питьевой воды. Это максимальный для РЭУ «Троицкий групповой водопровод» показатель за последние годы, отмечают в администрации Новороссийска.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце января 2021 года глава Новороссийска Игорь Дяченко заявил, что к лету текущего года завершится строительство 11-километрового участка Троицкого группового водопровода, который является основным источником водоснабжения Новороссийска, Геленджика и Крымского района. Новый участок магистрального водовода, по оценке властей города, позволит стабилизировать подачу воды в черноморские города и сократить количество аварийных ситуаций.

Кроме того, запланировано проектирование двух участков магистрального водопровода от Новороссийска до поселка Кабардинка общей протяженностью 15,6 км. Приступить к выполнению строительно-монтажных работ планируется в 2022-2023 г. после выполнения проектно-изыскательных работ и прохождения государственной экспертизы.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 25 февраля заявил, что к концу 2021 года Троицкий групповой водопровод будет готов на 60%.

Модернизация ТГВ началась в 2020 году. На данном этапе уже ввели две новые ветки в Крымском районе протяженностью более 33 км. Завершающий этап модернизации – строительство более 28 км магистрального водовода от поселка Кабардинка до Неберджаевского водохранилища. Его планируют завершить в 2023 году.

Алексей Белянин