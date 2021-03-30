ВТБ предложил ввести единую программу льготной ипотеки

ВТБ предлагает объединить все льготные программы по ипотеке в единый проект, заявил заместитель президента—председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на встрече топ-менеджеров банка с журналистами. Как считает топ-менеджер, особые условия в новой программе можно было бы предоставить семьям с детьми и жителям дальних регионов.

По словам господина Печатникова, единая программа льготной ипотеки могла бы заменить те основные четыре федеральные программы льготной ипотеки, которые есть сейчас. «Более логичным шагом стала бы их унификация в единую долгосрочную программу с фокусом на строительный рынок и поддержкой регионов с недостаточным объемом возводимого жилья»,— заявил топ-менеджер. Он добавил, что особые условия нужно предоставить семьям с детьми, населению отдаленных территорий, а также участникам индивидуального жилищного строительства.

По прогнозу ВТБ, госпрограмма льготной ипотеки по ставке 6,5% «вряд ли будет продлена после 1 июля». Как пояснил Анатолий Печатников, в регионах программа приводит к разным результатам: где-то она стала стимулом для роста строительного сектора, но жители каких-то субъектов «не ощутили ее действия в достаточной степени». По расчетам банка, выдача ипотеки по итогам первого квартала 2021 года вырастет на 40–45% и может превысить 1 трлн руб.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил, что программу льготной ипотеки могут не продлить в Москве и Подмосковье. Программа по ставке 6,5% была введена в 2020 году как мера поддержки из-за пандемии COVID-19. Первоначально планировалось завершить ее 1 ноября 2020 года, однако позднее срок ее действия был продлен до 1 июля 2021-го.

Подробнее о ситуации с ипотекой читайте в публикации “Ъ” «Ставки по ипотеке пустятся вплавь».