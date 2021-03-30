Свердловское заксобрание одобрило кандидатуру Александра Старкова на пост министра финансов

Заксобрание Свердловской области поддержало назначение Александра Старкова на должность министра финансов региона. Единогласное решение было принято сегодня на очередном заседании регионального парламента. Ранее Министерство финансов РФ согласовало кандидатуру господина Старкова на пост главы свердловского минфина.

Александр Старков родился в Екатеринбурга в 1976 году. В 2001 году начал работать в финансово-бюджетном управлении городской администрации. С 2011 года перед на работу в правительство Свердловской области на должность заместителя министра финансов. После ухода Галины Кулаченко с поста главы ведомства в декабре прошлого года господин Старков был назначен временно исполняющим обязанности.

В своем выступлении Александр Старков первоочередной задачей обозначил снижение госдолга Свердловской области, который, по данным на начало года, составляет 114,4 млрд руб. «Необходимо выстроить приоритеты наших расходов и усилить работу по поступлению дополнительных источников доходов в бюджет. Надо поработать с дебиторской задолженностью, которая составляет порядка 6,2 млрд руб., также более эффективно использовать госимущество, которое у нас есть»,— отметил господин Старков. По его словам, еще одно направление, на которое планируется обратить внимание, — льготы для предпринимателей. «Если мы создадим более комфортную среду для субъектов малого и среднего предпринимательства, у нас появится больше возможностей пополнения бюджета»,— пояснил Александр Старков.

Анастасия Реутова