Кандидатуру Александра Старкова согласовали на пост министра финансов Свердловской области

Министерство финансов РФ согласовало кандидатуру Александра Старкова на пост главы Минфина Свердловской области, сообщил источник “Ъ-Урал”. В скором времени губернатор Евгений Куйвашев внесет кандидатуру господина Старкова на рассмотрение в региональное законодательное собрание.

Напомним, ранее Александр Старков занимал должность заместителя главы ведомства. Он был назначен на пост временно исполняющего обязанности министра финансов после ухода с поста Галины Кулаченко в декабре прошлого года. Информация об ее уходе появилась в СМИ еще в начале декабря. Позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил ее знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. Согласно указу, госпожа Кулаченко получила награду за «особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития» региона.

Илья Смирнов