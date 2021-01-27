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В начале 2021 года госдолг Свердловской области достиг порядка 114,4 млрд рублей

Объем государственного долга Свердловской области на 1 января 2021 года составил почти 114,4 млрд руб., сообщили в пресс-службе регионального минфина. С декабря 2020 года показатель вырос на 17,2 млрд руб. Всего за прошлый год объем госдолга увеличился на 32,5% или на 37,3 млрд руб. Напомним, в начале 2020 года государственный долг Свердловской области составлял 77,2 млрд руб.

Экономисты полагают, что данный вопрос не является катастрофически тяжелым. Согласно прогнозу, сумма областного госдолга будет расти ежегодно. К 2026 году показатель достигнет 216 млрд руб., после чего сумма задолженности начнет снижаться и составит 141 млрд руб. в 2030 году. К этому же времени свердловские власти планируют избавиться от дефицита бюджета.

Согласно принятому бюджету, уровень доходов в 2021 году составит 278,2 млрд руб., расходов — 318 млрд руб. Объем дефицита будет 40,6 млрд руб.

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