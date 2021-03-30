В Сахалинском госунивеситете ввели режим ЧС после гибели двоих студентов

В Сахалинском государственном университете введен режим чрезвычайной ситуации, обучение идет в дистанционной форме, сообщила пресс-служба правительства региона. 26 марта в общежитии университета от удара током погибли двое студентов.

«В университете введен режим ЧС. В жилых корпусах ведутся работы по энергоснабжению. Также решается вопрос подключения зданий к городским сетям горячего водоснабжения. В случае, если это окажется невозможным, в них установят новые водонагреватели»,— сообщается на сайте правительства Сахалинской области.

Врио ректора университета Мария Ганченкова сообщила, что пока в общежитиях не обеспечена безопасность для проживания, занятия будут идти дистанционно. По ее словам, эксперты продолжают искать нарушения в общежитиях.

Погибшим студентам было 18 и 19 лет. Управление СКР по Сахалинской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).