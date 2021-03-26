В Южно-Сахалинске два студента погибли от удара током в общежитии

Два студента Сахалинского государственного университета найдены мертвыми в общежитии, по предварительным данным они умерли от электротравмы, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Сахалинской области. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

«Тела двух молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены в одной из секций общежития учебного заведения, расположенного по улице Крюкова в Южно-Сахалинске, без признаков жизни утром 26 марта. По предварительным данным, причиной смерти могла явиться электротравма»,— говорится в сообщении.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших, сообщается на сайте правительства региона. Он пообещал оказать им всю необходимую помощь. Также Валерий Лимаренко потребовал в течение трех дней проверить работу электрического оборудования во всех социальных объектах региона.