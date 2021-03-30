Советник Байдена сообщил о скором ответе на атаку SolarWinds

Белый дом находится на завершающих этапах проработки ответа на хакерскую атаку с использованием уязвимостей в программах SolarWinds, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы на завершающих этапах процесса, и варианты будут представлены на самых высоких уровнях»,— сказал господин Салливан агентству Bloomberg и отметил, что Белый дом изучает «видимые и невидимые» варианты ответа.

Господин Салливан отметил, что администрация президента США Джо Байдена сфокусирована прежде всего на восстановление от ущерба, нанесенного атакой. В частности, администрации следует «изучить уязвимости федеральных сетей», отметил он.

В декабре 2020 года спецслужбы США подтвердили информацию об атаке на программное обеспечение SolarWinds. Жертвами атаки оказались частные компании, такие как Microsoft, и органы власти уровня штатов и муниципалитетов. Господин Байден регулярно говорит о причастности России к атаке.

8 марта газета The New York Times сообщила о планах Белого дома провести скрытные кибератаки на российские сети в ответ на взлом SolarWinds. По сведениям газеты, контратаку планировалось предпринять в течение трех недель, также издание сообщало о возможности экономических санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл эту информацию тревожной.

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