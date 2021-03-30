Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в доме в Татарстане

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Татарстану возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) после взрыва газа в девятиэтажном кирпичном доме в Зеленодольске. В ходе инцидента, по последним данным МЧС, погиб один человек, четверо госпитализировано.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)... Следствием устанавливается точное количество погибших и пострадавших в результате происшествия»,— сообщает региональное управление СКР. По данным следствия, в качестве основной версии происшествия называется утечка бытового газа.

Взрыв газа в жилом доме на Ленина, 39а в Зеленодольске произошел вечером 29 ноября. В ходе взрыва обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже. По предварительным данным МЧС, несущие конструкции дома не пострадали. Пожара после взрыва не было.

Ольга Кудрина, Казань; Юрий Литвиненко