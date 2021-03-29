Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Татарстане

В девятиэтажном жилом доме в Зеленодольске (Татарстан) произошел взрыв газа, сообщил МЧС. В ходе инцидента погиб один человек, из-под завалов спасен один человек. По предварительным данным, обрушилось семь квартир на седьмом и восьмом этажах дома.

Взрыв произошел в доме № 39a по улице Ленина. «Произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной квартиры на восьмом этаже. В 21:27 мск обнаружен погибший мужчина»,— передает «РИА Новости» сообщение ведомства. Трое пострадавших после обрушения госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил “Ъ” представитель Минздрава Татарстана.

Среди причин взрыва рассматриваются утечка бытового газа и нарушение правил эксплуатации газового оборудования жильцами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Прокуратура региона начала проверку соблюдений требований безопасности, сообщает ТАСС.