Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях за пределами своего региона

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, разрешающее детям отдыхать в лагерях за пределами регионов, в которых они проживают. Ограничение на отдых в детских лагерях было введено в июле 2020 года в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

«Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта РФ, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте РФ по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах РФ или их заместителей»,— говорится в постановлении.

Также Роспотребнадзор увеличил максимально допустимую заполняемость лагерей — с 50% до 75%. Принимать решение о работе палаточных лагерей должны будут органы исполнительной власти регионов с учетом местной эпидемиологической ситуации.

Запрет на отдых в лагерях за пределами своего региона действовал для всех российских субъектов, за исключением детей из Арктической зоны и городов федерального значения. Последним оставили возможность отдыхать в субъектах, которые граничат с такими городами.

О санитарных требованиях к лагерям — в материале “Ъ” «Палатки, ноутбуки и кафельная плитка».