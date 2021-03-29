Началось онлайн-голосование по выбору имени для аэропорта Тобольска

В Тобольске началось онлайн-голосование по выбору имени для местного аэропорта, сообщил оперштаб Тюменской области. Голосование продлится до 10 апреля. Результаты опроса будут переданы компании СИБУР, которая является застройщиком аэропорта.

Провести голосование предложила общественная палата (ОП) Тобольска. В список включили имена исторических личностей, родившихся не менее 100 лет назад, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое или культурное развитие России. По данным оперштаба, во время тайного голосования члены ОП выбрали пять имен, которые предложили гражданам. В шорт-лист вошли: архитектор Семен Ремезов, композитор Александр Алябьев, поэт Петр Ершов, этнограф Михаил Знаменский и художник Василий Перов. Проголосовать можно на сайте «Тобольск-окрыляет.рф». Отдать голос можно только один раз, авторизовавшись по номеру мобильного телефона.

Напомним, строительство аэропорта в Тобольске началось в апреле 2019 года. Инвестором проекта стала нефтехимическая компания «СИБУР Холдинг». Холдинг «Аэропорты Регионов» Виктора Вексельберга выступил консультантом проекта. Тюменская область профинансировала обустройство подъездных дорог к аэропорту. Из регионального бюджета было выделено 190 млн руб. на ремонт автодороги Тобольск — Вагай и строительство от нее подъезда к аэропорту. Открыть аэропорт планируют в 2021 году.

Михаил Мананников