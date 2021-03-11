В Тобольске проведут онлайн-голосование по выбору имени для аэропорта

Общественная палата (ОП) Тобольска предложила провести голосование по выбору имени для аэропорта города, сообщил на пресс-конференции председатель ОП Тобольска Василий Кожедуб. Планируется, что голосование пройдет в апреле в онлайн-формате. Списки имен-кандидатов сформирует совет общественной палаты.

В качестве кандидатов могут быть предложены имена людей, которые родились или жили в Тобольске, а также географические названия, связанные с городом. По словам господина Кожедуба, в список будут включены исторические личности, родившиеся не менее 100 лет назад, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое или культурное развитие России.

Напомним, строительство аэропорта в Тобольске началось в апреле 2019 года. Инвестором проекта стала нефтехимическая компания «СИБУР Холдинг». Холдинг «Аэропорты Регионов» Виктора Вексельберга выступил консультантом проекта. Тюменская область профинансировала обустройство подъездных дорог к аэропорту. Из регионального бюджета было выделено 190 млн руб. на ремонт автодороги Тобольск — Вагай и строительство от нее подъезда к аэропорту. Открыть аэропорт планируют в 2021 году.

Михаил Мананников