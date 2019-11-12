Холдинг Виктора Вексельберга стал консультантом проекта строительства аэропорта Тобольска

Холдинг «Аэропорты Регионов» Виктора Вексельберга выступит консультантом проекта СИБУРа по строительству нового аэропорта в Тобольске и обеспечит подготовку к запуску взлетно-посадочной полосы, говорится в сообщении компании.

До конца ноября на площадке будущего аэропорта планируют закончить бетонирование взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона. После этого начнется монтаж ключевого радиотехнического оборудования: модульного командно-диспетчерского пункта, радиомаячной системы посадки, автоматического радиопеленгатора, отдельной приводной радиостанции. В проекте задействовано более 2 тыс. человек и 832 единицы техники. Новый аэропорт расположится в 30 км к югу от Тобольска на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений.

«Формат работы, когда мы не выступаем инвестором, а привлекаемся в качестве консультанта, является для нас новым, — отметил генеральный директор УК «Аэропорт Регионов» Евгений Чудновский. — Накопленный нами опыт проектирования и эффективного управления строительством аэропортов, а также организации запуска их работы будет в полной мере использован при реализации проекта в Тобольске. Уверен, что это позволит создать новый качественный аэропорт в запланированный срок».

Напомним, под управлением «Аэропортов регионов» находятся аэропорты в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Новом Уренгое, Петропавловске-Камчатском.