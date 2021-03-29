Xiaomi представила флагманский камерофон Mi 11 Ultra

Китайская компания Xiaomi в рамках презентации новых продуктов, прошедшей 29 марта, показала версию флагманского смартфона Mi 11 с продвинутыми фото- и видеовозможностями. Гаджет, получивший добавление Ultra к названию, уже признан лучшим камерофоном в мире в рамках авторитетного рейтинга DxOMark

Xiaomi Mi 11 Ultra завершил формирование модельной линейки смартфона, став топовым решением в семействе Xiaomi Mi 11. Технически версия Ultra повторяет Xiaomi Mi 11 Pro во всем, кроме камер.

Основной блок камер включает в себя сенсор Samsung ISOCELL GN2 1/1,12 дюйма с разрешением 50 Мп и автофокусом Dual Pixel Pro. Он такой же, как у Mi 11 Pro, ставшего первым в мире смартфоном с подобным сенсором.

Кроме 50-мегапиксельного модуля есть два модуля Sony IMX586 1/2 дюйма и разрешением 48 Мп. Один выступает в роли сверхширокоугольного объектива, а второй является телеобъективом с пятикратным оптическим и 120-кратным гибридным зумом. Оба объектива также имеют оптическую стабилизацию, как и основной. На повышение качества итоговых снимков работает и система dToF с лазерным автофокусом на 64 точки.

В рейтинге DxOMark, который оценивает смартфоны по качеству их камер, новое устройство от Xiaomi набрало 143 балла и стало единоличным лидером. На презентации новинки в компании подчеркнули, что Mi 11 Ultra не просто лучший в мире камерофон, но и смартфон, который делает более качественные, чем у некоторых компактных цифровых фотоаппаратов, снимки. Mi 11 Ultra поддерживает одновременную съемку фото или видео сразу со всех трех модулей.

Чтобы дать пользователям возможность использовать весь потенциал камер для съемки селфи, на тыльной стороне устройства сделан второй экран. Дисплей, размещенный рядом с камерами, можно использовать в качестве видоискателя. Кроме того, он способен отображать различную информацию о состоянии устройства — от уровня заряда батареи до вывода уведомлений.

Базовым Xiaomi Mi 11 Ultra станет смартфон с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб за $915. Также есть версии с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб флеш-памяти ($990) и 12 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти за $1065.

Топовый вариант доступен как в обычном корпусе, так и в керамическом. Их стоимость не различается.