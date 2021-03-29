Рынок игровых компьютеров рекордно вырос в 2020 году

Рынок игровой компьютерной техники в 2020 году показал рекордный рост, продажи выросли на 26,8%, до 55 млн. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании International Data Corporation (IDC). Рост наблюдался как среди стационарных персональных компьютеров, так и среди игровых ноутбуков, а также среди игровых мониторов.

Лучше всего продавались игровые ноутбуки: всего было реализовано свыше 24 млн лэптопов, а рост составил рекордные 26,9%. Продажи ПК достигли 16,7 млн штук, в то время как рост в секторе игровых мониторов составил 77%, было продано свыше 14,3 млн дисплеев. Средняя цена ПК в 2020 году составила $762, монитора — $338, ноутбука — $1 тыс.

В компании ожидают, что спрос продолжит расти и в 2021 году: всего будет продано свыше 65,1 млн единиц товара, среди которых 27,9 млн ноутбуков, 17,5 млн стационарных компьютеров, а также 19,7 млн мониторов. К 2025 году IDC ожидает среднегодовой рост рынка на уровне 5,8%, а общие ежегодные продажи должны вырасти до 72,9 млн штук.

Ранее сообщалось, что объем российского игрового рынка в 2020 году вырос на 35% и составил 163,4 млрд руб. По данным исследования My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group), крупнейшим сегментом остаются компьютерные игры, пользователи потратили в них 81,9 млрд руб.

Евгений Федуненко