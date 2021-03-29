На Украине по делу о поставках оружия из России задержан бывший командир батальона «Донбасс»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего командира батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского (позывной «Гал»). По данным издания «Страна», он является фигурантом дела о частной военной компании (ЧВК) бывшего народного депутата Семена Семенченко. Ранее СБУ обвинила его, а также экс-депутата Евгения Шевченко в поставках оружия из России.

По данным СБУ, деятельность ЧВК «была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений». В компании работали более 150 человек, все они — граждане Украины. Занималась компания, в частности, организацией поставок оружия в страны Ближнего Востока, а также ввозом оружия из России.

Анатолий Виногродский был командиром батальона «Донбасс» после господина Семенченко, который ушел в Верховную раду. Анатолия Виногродского уже задерживали в ноябре 2017 года, тогда его заподозрили в разбойном нападении.