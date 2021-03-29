Липецкий завод «Генборг» не нашел покупателей

Торги по продаже имущественного комплекса липецкого ООО «Генборг» (производит электродвигатели и входил в состав воронежской группы «ЦНО-Химмаш») не состоялись. Как следует из сообщения конкурсного управляющего Яны Ляминой, на аукцион никто не заявился.

Имущество завода продавалось единым лотом за 423,6 млн руб. В эту сумму были оценены 13,5 тыс. кв. м производственного комплекса, земельные участки общей площадью 47,6 га, станки, насосные и трансформаторные станции. Ранее предприятие было выставлен на продажу 418 лотами, но эти торги были отменены.

ООО «Генборг» было признано банкротом в упрощенном порядке как ликвидируемый должник в апреле 2020 года. Проблемы липецкого завода привели к финансовым сложностям у всей группы «ЦНО-химмаш». В январе 2021 года московская ГК «Динамика» получила контроль над тремя предприятиями группы, включая «Генборг».

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков