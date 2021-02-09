Имущество липецкого завода «Генборг» выставлено на повторные торги

Конкурсный управляющий липецкого ООО «Генборг» (производит электродвигатели и входил в состав воронежской группы «ЦНО-Химмаш») Яна Лямина сообщила о продаже имущественного комплекса предприятия единым лотом начальной стоимостью 423,62 млн руб. Лот включает 13,5 тыс. кв. м производственного комплекса, земельные участки (33,86 тыс. и 13,77 тыс. кв. м) в селе Пригородка Усманского района, насосные, трансформаторные станции и станки. Заявки на участие в торгах принимаются с 15 февраля до 23 марта. Шаг аукциона — 5%.

Ранее торги по продаже имущественного комплекса завода были отменены. Причиной стало определение арбитража о разрешении разногласий в пользу Сбербанка и изменения количества лотов. Изначально имущество «Генборга» планировалось реализовать 418 лотами. Крупнейший из них — недвижимость в селе Пригородка начальной ценой 125,5 млн руб. Остальные лоты общей начальной стоимостью около 300 млн руб. представлены различным движимым имуществом и оборудованием.

«Генборг» был признан банкротом в упрощенном порядке как ликвидируемый должник в апреле 2020 года. Проблемы липецкого завода привели к финансовым сложностям у всей группы «ЦНО-химмаш». Впрочем, в конце января стало известно, что московская группа компаний «Динамика» приобрела три предприятия воронежской ГК «ЦНО-химмаш»: Грибановский машиностроительный завод, завод вентиляторов «Энвет» и липецкое производство электродвигателей «Генборг». «Динамика» выкупила у Сбербанка долги предприятий на сумму более 1,5 млрд руб. и собирается возобновить выпуск двигателей и теплообменного оборудования.

Подробнее об этой сделке читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова