В Гонконге не покажут трансляцию вручения «Оскара»

Крупнейший вещатель Гонконга телекомпания Television Broadcasts Limited (TBL), которая с 1969 года ежегодно транслировал церемонию вручения премии американской Академии киноискусств, в этом году от трансляции отказался, сообщает Bloomberg.

В компании TBL заявили, что это «чисто коммерческое решение». Тем не менее, по данным агентства, принято оно было после того, как Китай рекомендовал снизить освещение мероприятия из-за включения в список на получение премии 35-минутного документального фильма «Do Not Split» об акциях протеста 2019 года в Гонконге. Кроме того, сразу в шести категориях номинирован на премию «Оскар» фильм «Земля кочевников» американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао, чьи политические взгляды вызывают у китайских властей неудовольствие. Например, в интернете активно обсуждались высказывания госпожи Чжао из интервью 2013 года, в котором она говорила, что все детство, проведенное в Китае, ее «окружала ложь».

В середине марта Bloomberg сообщал со ссылкой на собственные источники о циркуляре отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая, в котором прессе и телевидению рекомендовалось при освещении премии концентрировать внимание на менее «противоречивых» номинациях.

О фильме «Земля кочевников» — в материале “Ъ” «Неволя к перемене мест».

Алена Миклашевская