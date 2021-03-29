В казанском цирке отменили выступление слонов

В казанском цирке решили отказаться от выступления слонов после недавних инцидентов с их участием. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Напомним, неделю назад два слона подрались прямо на сцене, после чего они полезли к зрителям. В итоге представление было отменено. Вскоре по факту произошедшего правоохранители начали проверку. Кроме того, в минувшее воскресенье один из слонов напал на рабочего. Последнего госпитализировали с серьезными травмами.

В цирке отметили, что сейчас устанавливаются все детали произошедшего. Также выясняется, нарушили ли рабочие труппы правила безопасности. Кроме того, обсуждаются наиболее приемлемые условия пребывания слонов. В связи с произошедшими событиями рабочие труппы прошли необходимый внеплановый инструктаж с учётом произошедших ранее событий.

"Ъ-Казань"